© MALDIVES PRESIDENCY/epa/dpa



Der damalige Staatspräsident Mohamed Nasheed hält den Vorsitz in der weltweit ersten Unterwasserkabinettssitzung auf den Malediven. Das Kabinett unterzeichnete einen Appell an die Welt, die Treibhausgase zu reduzieren. Wenn der Meeresspiegel weiter steigt, liegen die 1200 Inseln in 100 Jahren unter Wasser.