Rettungskräfte bringen eine verletzte Zivilistin in Sicherheit, die unter Beschuss der russischen Streitkräfte geraten war, während sie versuchte, mit einem Boot vom russisch besetzten Ostufer des überschwemmten Dnepr in das ukrainisch kontrollierte Cherson am Westufer zu fliehen.