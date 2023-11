Nach 45 Beitragsjahren geht es mit 60 ohne Abzüge in Rente.



Das ist nicht ganz richtig. Für eine abschlagsfreie Rente sind nicht die Beitragsjahre maßgebend, sondern Ihr Geburtsjahr. Wer 1952 oder früher geboren wurde, kann nach 45 Beitragsjahren mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Gehören Sie dem Geburtsjahrgang 1964 an, ist ein abschlagsfreier Renteneintritt erst mit 67 Jahren möglich. Dazwischen gibt es eine schrittweise Staffelung der Grenzen für das Alter, in dem ein Rentenanspruch ohne Abzüge möglich ist.