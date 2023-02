Das Team des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll Medienberichten zufolge weiteres Geheimmaterial an die Justiz übergeben haben.

Das Material soll vor einigen Wochen in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida entdeckt worden sein, berichteten die Sender CNN und ABC am Freitagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Auch der Laptop eines Trump-Mitarbeiters ist den Berichten zufolge an die Justiz ausgehändigt worden. Während bei ABC neben dem Laptop lediglich von einem mutmaßlich leeren Ordner mit Verschlussmarkierung die Rede war, hieß es bei CNN, auch weitere Geheimdokumente seien gefunden worden.

Trump hatte bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus große Mengen Regierungsdokumente mit nach Mar-a-Lago genommen, darunter etliche Dokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe. Die Bundespolizei FBI durchsuchte das Anwesen im August und beschlagnahmte diverse Verschlusssachen. Trump könnte sich mit seinem Handeln strafbar gemacht haben. Vor der Durchsuchung hatte ihn das Nationalarchiv mehrfach aufgefordert, die Dokumente zurückzugeben.

Berichten zufolge soll die Justiz nach der Durchsuchung vergeblich eine Zusicherung von Trumps Anwälten gefordert haben, dass sich nun keine Verschlusssachen mehr im Besitz des Ex-Präsidenten befänden. Dem Sender ABC zufolge soll sich Trumps Team daraufhin auf die Suche nach weiteren Dokumenten gemacht haben. Mittlerweile untersucht ein vom Justizministerium eingesetzter Sonderermittler den Fall.