Eine Rede vor der UN-Generalversammlung in New York war bereits geplant. Nun soll für das ukrainische Staatsoberhaupt auch ein Besuch in Washington anstehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach seiner geplanten Rede bei der UN-Generalversammlung in New York auch die US-Hauptstadt Washington besuchen. Für nächsten Donnerstag sei ein Treffen mit Präsident Joe Biden und Mitgliedern des Kongresses geplant, um die anhaltende Unterstützung der USA für die Ukraine zu bekräftigen, bestätigte das Weiße Haus. Mehr Informationen in Kürze.