In den frühen Morgenstunden des 17.12.2023 kam es zu einer rasanten Verfolgungsfahrt in Südthüringen.

Autobahndreieck Suhl (ots) - Der deutsche Fahrzeugführer machte bereits im Rennsteigtunnel, auf der A71 Richtung Schweinfurt, aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf sich aufmerksam. Am Autobahndreieck Suhl konnte das Fahrzeug durch eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei aufgenommen werden. Er fuhr weiter auf der A73 Richtung Coburg. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf das Anhaltesignal der Beamten und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei legte der Fahrer eine Geschwindigkeit von 227 km/h hin. Der 37-Jährige verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Schleusingen. Die Verfolgungsfahrt setzte sich abseits der Autobahn jedoch fort. Nach einigen waghalsigen Manövern fuhr er in den Straßengraben und verließ fußläufig die Unfallstelle. Nach knappen zwei Stunden konnte der Fahrer betrunken im Straßengraben aufgegriffen werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,66 Promille. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und der Beschuldigte wurde zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus verbracht.