Gestern Vormittag kamen Bundespolizisten einem 37-Jährigen auf die Spur, der Drogen über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte.

Bad Bentheim (ots) - Der 37-jährige niederländische Staatsangehörige war mit einem international verkehrenden Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der Mann gegen 10:00 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert.



Während der Kontrolle nahmen die Beamten Marihuana Geruch wahr. Auf Nachfrage ob er Drogen dabei habe gab er zunächst zwei Joints die sich in der Jackentasche befanden heraus. In dem Koffer des Mannes entdeckten die Beamten außerdem mehrere Beutel mit insgesamt rund 128 Gramm Marihuana.



Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung von 200 Euro erhoben.



Das beschlagnahmte Marihuana hat einen Straßenhandelspreis von rund 1200 Euro.



Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.