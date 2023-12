Beamte der Bundespolizei haben gestern Mittag im Bahnhof Emden ein 43-Jährigen verhaftet.

Emden (ots) - Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er muss für ein halbes Jahr ins Gefängnis.



Bundespolizisten hatten den Mann gegen 12:00 Uhr im Bahnhof kontrolliert. Ein Datenabgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 43-jährige Deutsche per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.



Er war im Juli 2022 wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine sechsmonatige Freiheitsstrafe abzusitzen. Weil der Aufenthaltsort des Verurteilten unbekannt war, wurde er von der Justiz per Haftbefehl gesucht.



Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.