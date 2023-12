Wie den Medien bereits bekannt, kam es heute in der Zeit von 11:20 Uhr bis 14:30 Uhr zu einer Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs.

Frankfurt am Main (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main erreichte seitens der Deutschen Bahn Sicherheit gegen 11:10 Uhr die Eingangsmeldung über einen verdächtigen Gegenstand in einem Schließfach im Bereich der Haupthalle. Durch die Einsatzleitung der Bundespolizei wurde der Sachverhalt vor Ort als ernstzunehmend eingestuft und der Entschärfungsdienst angefordert.



Der Gefahrenbereich wurde daraufhin weiträumig abgesperrt. Mit Beginn der Maßnahmen durch den Entschärfungsdienst wurden diese ausgeweitet und bis zuletzt aufrechterhalten.



Die intensiven und umfangreichen Maßnahmen der Spezialkräfte konnten letztendlich eine Gefährdung durch den Aktenkoffer ausschließen, sodass die Absperrungen sukzessive aufgehoben wurden.



Durch die Absperrung kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, die weiterhin andauern können.