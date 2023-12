Unbekannte Täter haben vom Gelände der Deutschen Bahn AG in Frankfurt- Griesheim 300 Kilo hochwertiges Kupferkabel entwendet.

Frankfurt am Main (ots) - Mitarbeiter der Bahn hatten das fehlende Kabel am Montagmittag festgestellt und die Bundespolizei informiert. Beamte konnte auf dem Gelände in der Hermann Eggert Straße feststellen, dass die Täter das Kabel von dort gelagerten Paletten entwendet und mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Das Kabel lagerte bereits seit dem 10. November auf dem dortigen Gelände und sollte am gestrigen Montag für Bauarbeiten abgeholt werden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Zu den laufenden Ermittlungen wegen Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.