Beamte der Bundespolizei nahmen am frühen Dienstagmorgen einen 23-jährigen alkoholisierten Fahrgast fest.

Frankfurt am Main (ots) - Gegen ihn wird unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Im weiteren Verlauf leistete der Mann zudem Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten an.



Bereits während der Fahrt geriet der Mann mit dem Zugpersonal in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte er die Deutsche Bahn Mitarbeiter mit Worten und schlug dabei drohend mit seiner Faust in seine Handinnenfläche.



Nachdem ihm aufgrund seines gezeigten Verhaltens und seines augenscheinlichen Alkoholisierungsgrades im Bordbistro der Ausschank weiterer alkoholischer Getränke verwehrt wurde, entkleidete sich der Mann und zeigte dem Zugpersonal seine Genitalien. Weiterhin schlug und trat er gegen die Zugzwischentüren, die hierbei jedoch nicht beschädigt wurden.



Bei seiner Festnahme im Hauptbahnhof Frankfurt am Main zeigte sich der 23-Jährige zunächst kooperativ. Jedoch sperrte er sich gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten mittels Tritten an. Zudem bespuckte er die Bundespolizisten. Durch die Tritte wurde ein Beamter leicht verletzt, ein weiterer wurde durch die Spucke am Bein getroffen.



Der 23-Jährige trat bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung und zeigte bei einem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 2,38 Promille auf. Nach der Personalienfeststellung und nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Mann entlassen.