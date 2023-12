An den Hauptbahnhöfen Darmstadt und Frankfurt am Main haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag Haftbefehle vollstreckt.

Frankfurt am Main/Darmstadt (ots) - In Darmstadt war es ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann den die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen gefährlicher Körperverletzung suchte.

Im Frankfurter Hauptbahnhof ging den Beamten eine 40-jährige Frau bei einer Kontrolle ins Netz. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen schweren Raubes mit Haftbefehl gesucht.

Beide Personen wurde nach ihrer Verhaftung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.