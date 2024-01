Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen einen 24-jährigen Mann wegen Diebstahls am Neujahrsabend aus einem abfahrbereiten ICE im Hauptbahnhof Frankfurt am Main.

Frankfurt am Main (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen konnte ihm ein weiterer Diebstahl vom 25. Dezember 2023 zugeordnet werden, nun wird der wohnsitzlose Mann dem Haftrichter vorgeführt.



Bei der gestrigen Tat entwendete der 24-Jährige eine Markenjacke im Wert von 150,- Euro. Diese durchsuchte der Mann noch auf dem Bahnsteig und wurde hierbei von Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit festgestellt. Eine durchgeführte Videoauswertung erbrachte die Erkenntnis, dass die Jacke entwendet wurde und über einen Ausruf im ICE konnte die 20-jährige Geschädigte ermittelt werden.



Bereits am 25. Dezember 2023 schlug der 24-Jährige in einem ICE zu und entwendete einen Koffer mit Inhalt im Gesamtwert von 2.000,- Euro.