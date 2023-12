Mit der Festnahme eines 27-jährigen Rucksackdiebes konnte am Samstag im Frankfurter Hauptbahnhof die Fahndung der Bundespolizei erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.

Frankfurt am Main (ots) - Der 27-Jährige hatte gegen 7 Uhr einer 25-jährigen Reisenden am Bahnsteig von Gleis 1 den Rucksack, mit einem Laptop im Wert von 1300 Euro, entwendet. Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnten eine Streife nur eine Stunde später den Täter erkennen und festnehmen. Den gestohlenen Rucksack führte der Mann bei seiner Festnahme nicht mehr bei sich und wollte sich zu dessen Verbleib auch nicht äußern. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls blieb der 27-Jährige in Gewahrsam, um ihn dem Haftrichter vorzuführen.