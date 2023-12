Beamte der Bundespolizei haben am Wochenende drei Haftbefehle im Hauptbahnhof Darmstadt und einen Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt.

Frankfurt am Main/Darmstadt (ots) - Im Frankfurter Hauptbahnhof war es ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, der sich wegen Diebstahls gegen einen 33-jährigen wohnsitzlosen Mann richtete. Am Sonntag folgten im Hauptbahnhof Darmstadt drei weitere Haftbefehle. Ein 49-jähriger sowie ein 39-jähriger Mann, welche die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis suchte, konnten festgenommen werden. Der letzte Haftbefehl hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen einen 59-jährigen Mann erwirkt. Alle vier Personen wurden nach ihrer Verhaftung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.