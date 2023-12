Eine noch unbekannte Person hat am Dienstagmorgen für Verspätungen im S-Bahnverkehr gesorgt, als sie gegen 9 Uhr an der Frankfurter S-Bahnstation Konstablerwache in den S-Bahntunnel lief.

Frankfurt am Main (ots) - Reisende hatten den Mann beobachtet wie er vom Bahnsteig in den Tunnel in Richtung Hauptwache lief. Der Bereich wurde sofort für den Zugverkehr gesperrt und Beamte der Bundespolizei suchten wenig später den Streckenabschnitt ab. Hierbei konnten jedoch keine Person mehr feststellen werden, so dass die Sperrung gegen 9.40 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 75 S-Bahnen zu Verspätungen.