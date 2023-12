Ein Mann mischt sich unaufgefordert in eine Fahrkartenkontrolle zweier Mädchen ein und beleidigt dann noch den Zugbegleiter.

Bredstedt (ots) - Daraufhin endet für alle die Zugfahrt im Bahnhof Bredstedt.



Bereits am Freitagabend gegen 21.45 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei zu einem Einsatz im Bahnhof Bredstedt beordert. Ein Zugbegleiter aus dem RE 11030 auf der Fahrt von Hamburg nach Westerland hatte Schwierigkeiten bei einer Fahrkartenkontrolle. Zwei junge Mädchen im Alter von 16 und 18 Jahren konnten nur Screenshots von Deutschlandtickets auf ihren Handys vorweisen. Der Zugbegleiter hatte Zweifel, dass die Tickets für die Mädchen ausgestellt waren. Ausweise wollten sie ihm nicht vorzeigen.



Zudem mischte sich dann noch ein 51-jähriger Mann in die Kontrolle ein, störte diese und zu guter Letzt beleidigte der Reisende den Bahnmitarbeiter dann noch aufs Übelste.

Die Bundespolizisten nahmen sich dem Sachverhalt an und konnten dann nach einigem Zögern und Blocken der Mädchen ermitteln, dass die Deutschlandtickets tatsächlich auf andere Personen ausgestellt waren.



Alle sollten jetzt den Zug verlassen und wurden durch den Bahnmitarbeiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Das gefiel dem Mann überhaupt nicht und er reagierte sehr aggressiv bis er schließlich doch ausstieg. Auf dem Bahnsteig schrie er herum und sprang in provokativer Absicht in die Gleise. Zum Glück kam gerade kein Zug.

Nach Aufforderung der Bundespolizisten stieg er auf den Bahnsteig zurück, blieb aber weiterhin verbal aggressiv.



Gegen ihn wurden Verfahren wegen Beleidigung und unbefugtem Aufenthalt in den Gleisen eingeleitet. Gegen die Mädchen wird wegen Betrugs ermittelt.