Am Samstagnachmittag stellten Bundespolizisten bei der Bestreifung des Heider Bahnhofs eine fünfköpfige Gruppe Jugendlicher fest.

Heide (ots) - Sie wurden aufgefordert stehen zu bleiben.



Nach der Identitätsfeststellung wurde bei einem 17-Jährigen ein selbstgebauter Schlagring aus Holz (siehe Bild) aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt.



Am Sonntag wurde eine Bundespolizeistreife von Bahnmitarbeitern auf zwei Jugendliche im Fahrstuhl des Heide Bahnhofs aufmerksam gemacht. Reisende konnten den Fahrstuhl nicht benutzen.



Die Beamten stellten die Personen fest. Auf Befragen nach Waffen gab ein 18-Jähriger an, einen Gegenstand in der Innentasche zu haben, den er aber nicht herausholen wolle.



Daraufhin durchsuchten die Bundespolizisten den Mann und es kam ein Teleskopschlagstock zum Vorschein.

Der Schlagstock wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.