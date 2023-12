Hätte er sich gegenüber Mitreisenden ruhig verhalten, wäre es nicht zur Anzeige und somit zum Fahndungstreffer der Bundespolizei gekommen.

Neumünster (ots) - Jetzt verbringt ein 45-jähriger Mann Weihnachten und den Jahreswechsel im Gefängnis.



Bereits am Sonntagabend (10.12.23) gegen 17.30 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei zur Ankunft eines Regionalexpress aus Hamburg zum Bahnsteig im Neumünsteraner Bahnhof gerufen.

Drei jugendliche Reisende fühlten sich von einem 45-jährigen Mann im Zug bedroht und beleidigt, da er sie beschimpft und mit Schlägen gedroht hatte.

Bei der Aufnahme der Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr vorlagen. Der 45-Jährige hatte noch Restgeldstrafen in Höhe von 1035,- Euro zu bezahlen.



Da er dies auch jetzt nicht konnte, wurde er in die JVA eingeliefert, wo er die nächsten 69 Tage zu verbringen hat.

Zudem wurden gegen den alkoholisierten Mann Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.