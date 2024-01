Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Hannover haben zu Jahresbeginn zwei gesuchte Straftäter verhaftet.

Hannover (ots) - Zunächst ging den Zivilfahndern gestern Nachmittag ein 28-jähriger Pole ins Netz. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten anhand seiner Personalien fest, dass er seit mehreren Wochen durch die Justiz mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass er einen gemeinschaftlichen Diebstahl in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit Sachbeschädigung begangen hat. Der 28-Jährige wurde verhaftet.



In der letzten Nacht kontrollierte eine Streife eine 22-jährige Deutsche im Hauptbahnhof. Auch hier stellte sich heraus, dass die Frau durch die Justiz gesucht wird. Demnach wurde sie bereits im Mai letzten Jahres zu neun Monaten Einheitsjugendfreiheitsstrafe wegen Diebstahls verurteilt. Eine Einheitsjugendstrafe kann verhängt werden, wenn eine Person mehrere Straftaten in Tatmehrheit begangen hat und die Einzelstrafen zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst werden. Da sie die Strafe nicht antrat, wurde sie nun durch die Streife verhaftet und ins Gefängnis verbracht.