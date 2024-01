Hauptbahnhof Lüneburg, 02.01.2023 / 07:24 Uhr

Bremen (ots) - Lebensgefährlicher Leichtsinn: Nach eigenen Angaben ist ein 22-jähriger Mann in Winsen (Luhe) kurz vor Abfahrt des Metronom 81611 auf das hintere Trittbrett der Lokomotive gestiegen und unbemerkt bis Lüneburg mitgefahren.



Der besondere Fall des "Erschleichens von Leistungen" wurde am Dienstagmorgen um 07:24 Uhr festgestellt. Eigentlich warteten Bundespolizisten im Lüneburger Hauptbahnhof auf Bahnsteig 6, um die Personalien eines 25-jährigen Mannes aufzunehmen, den der Zugbegleiter in einem Waggon ohne Fahrausweis angetroffen hatte. Bei Einfahrt des Metronoms bemerkten sie jedoch zunächst den 22-jährigen "blinden Passagier", wie er auf dem Trittbrett am Heck der Lokomotive zum ersten Waggon stand und sich an einem Griff festhielt. Er sah nach unten und bemerkte die Beamten nicht. Als er seelenruhig von der Lokomotive kletterte und zur Treppe ging, wurde er gestoppt. Angeblich wäre er "zu spät auf dem Bahnsteig in Winsen gewesen und noch schnell aufgesprungen - worin er wegen des sicheren Standes auch keine Gefahr sah ..."



Die Bundespolizisten ermahnten den Deutschen aus Lüneburg, dass er sich nicht nur selbst in Lebensgefahr befand, sondern dass er eine Schnellbremsung ausgelöst hätte, wenn er vorher bemerkt worden wäre. Einen Fahrausweis hatte er ebenfalls nicht. Mit Anzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung wurde er entlassen.