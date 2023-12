Hauptbahnhof Bremen, 07.12.2023 / 21:20 Uhr Zivilfahnder der Bundespolizei Bremen haben Donnerstagabend am Bremer Hauptbahnhof eine gesuchte Drogenhändlerin festgenommen.

Bremen (ots) - Die Beamten erkannten die wegen Drogenhandels und Verstoß gegen Auflagen per Haftbefehl gesuchte 40jährige Polin gegen 21:20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und griffen zu.



Die Frau war wegen des Betäubungsmittelhandels verurteilt worden, doch anstatt sich an haftverkürzenden Auflagen zu halten, verstieß sie gegen diese und um der noch ausstehenden 16-monatigen Gefängnisstrafe zu entgehen "tauchte sie unter".

Nach der Festnahme wurde die Verurteilte zur Verbüßung der Freiheitsstrafe noch am Abend in die Justizvollzugsanstalt in Vechta verbracht.