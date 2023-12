17.12.2023, 22:40 Uhr Im vermeintlichen Sichtschutz mehrerer Personen hat ein 19-Jähriger eine Informationstafel im Bremer Hauptbahnhof mit goldener Farbe besprüht.

Bremen (ots) - Die 70 cm große Graffiti-Schmiererei ereignete sich am Sonntagabend um 22:40 Uhr auf Bahnsteig 2.



Nach sofortiger Videoauswertung ermittelten Bundespolizisten, dass der Verdächtige zusammen mit der Gruppe per Zug Richtung Oldenburg fuhr. Dort wurde das Bundespolizeirevier Oldenburg informiert.



Nur 45 Minuten nach der Tat trafen Bundespolizisten den überraschten 19-jährigen Ukrainer aus dem Landkreis Ammerland im Oldenburger Hauptbahnhof an. Bei der Durchsuchung wurde die Spraydose sichergestellt. Er gab die Tat zu. Mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde er entlassen.