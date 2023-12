Bremen, Hauptbahnhof - 12.12.2023 / 16:57 Uhr

Bremen (ots) - Ein 63-jähriger Mann hat am Dienstagnachmittag im Bremer Hauptbahnhof mit einer Eisenstange sieben Scheiben des DB Reisezentrums eingeschlagen und zwei Fahrkartenautomaten demoliert.



Es bildete sich eine größere Gruppe aus Reisenden in der Nähe des Mannes, aus der heraus man den Mann ansprach. Der unterbrach seine Tat daraufhin und als eine Frau ihn in ein Gespräch verwickelte, konnten zwei couragierte Männer aus der Gruppe die Ablenkung nutzen, den Täter entwaffnen und zu Boden bringen.



Kurz darauf nahmen ihn Bundespolizisten vorläufig fest und eröffneten ein Strafverfahren gegen den staatenlosen Mann. Die 1,5 Meter lange und ca. 10 Kilogramm schwere Brechstange wurde sichergestellt, Zeugen vernommen und Videoaufzeichnungen der Tat gesichert.



Was den Mann zu seiner Tat bewog, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.