Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll im S-Bahnhof Wilhelmsburg auf dem Bahnsteig am 24.12.2023 gegen 04:35 Uhr eine Frau (Alter: 46 Jahre) einen Mann (Alter: 51 Jahre) mit einer Glasflasche gegen den Körper mehrfach angegriffen haben.

Hamburg (ots) - Der Geschädigte soll dabei auf den Bahnsteigboden gestürzt sein. Anschließend soll die kolumbianische Staatsangehörige versucht haben den spanischen Staatsangehörigen an der Oberbekleidung zu ziehen. Im angrenzenden Gleis befand sich eine haltende S-Bahn.



Mehrere Zeugen meldeten den Vorfall, sodass umgehend Streifen der Landespolizei und Bundespolizei eingesetzt wurden.



Vor Ort konnten mehrere Zeugen ermittelt werden. Sowohl die Beschuldigte als auch der Geschädigte verhielten sich vor Ort nicht kooperativ gegenüber den eingesetzten Bundespolizisten.



Der Geschädigte wies an der linken Hand eine geringfügige Schnittwunde auf. Ihm wurde die Anforderung einer Rettungswagenbesatzung zur Untersuchung der Verletzung angeboten. Das lehnte er ab.



Zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen wurden die zwei Personen dem Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. zugeführt.



Ein in der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Beschuldigten einen Promillewert von 2.39 Promille.



Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die Personen getrennt voneinander aus der Dienststelle entlassen.



Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen der Straftat "Gefährliche Körperverletzung" eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.



