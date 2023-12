Am 18.12.2023 gegen 12:14 Uhr stellte eine Streife der Bundespolizei fest, dass der Ladendetektiv eines Elektronikmarktes im Bahnhof Altona eine flüchtende Frau verfolgte.

Hamburg (ots) - Die Beamten unterstützten den Detektiv und verfolgten die 37-jährige Deutsche bis in ein Möbelfachgeschäft, wo sie anschließend festgenommen werden konnte.

Im Vorfeld stand die Person im Verdacht einen Diebstahl in einem Elektronikmarkt begangen zu haben.



Eine Überprüfung der Personalien der Frau ergab, dass sie beim Amtsgericht Konstanz wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zur Festnahme ausgeschrieben war.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,00 Promille.



Da die Frau die Geldstrafe in Höhe von 1350 EUR nicht aufbringen konnte, wurde sie nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



Dort muss sie nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verbüßen.



RH