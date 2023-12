Am 27.12.2023 gegen 15:40 Uhr wurde ein Mann (Alter: 60 Jahre) nach einer Diebstahlshandlung in einem Parfümgeschäft im Hamburger Hauptbahnhof durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes festgestellt und bis zum Eintreffen der angeforderten Bundespolizei festgehalten.

Hamburg (ots) - Der deutsche Staatsangehörige entwendete Duftkerzen im Wert von ca. 40 EUR, gab die Tatbegehung gegenüber den in der Zwischenzeit eingetroffenen Bundespolizisten zu und wollte sich nicht weiter zur Sache äußern.



Die Streife der Bundespolizei überprüfte die Personaldaten des Mannes und stellte fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.



Der wegen "unerlaubten Anbaus, Herstellung und Handeltreiben von Betäubungsmitteln" verurteilte Mann wurde seit Mitte Dezember 2023 mit einem Haftbefehl gesucht, da er eine geforderte Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 380 Euro bislang nicht bezahlt hatte.



Zur weiteren Bearbeitung wurde der Mann dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.

Ein Amtsarzt bestätigte in der Wache die Gewahrsamsfähigkeit.



Da der Gesuchte den haftbefreienden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde er anschließend durch die Bundespolizei einer Haftanstalt zugeführt.



Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Straftat Diebstahl eingeleitet. Dieses Verfahren wird durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.



WL