Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am 08.12.2023 gegen 22:10 Uhr ein Mann (Alter: 38 Jahre) im S-Bahnhof Wilhelmsburg einen Mülleimer in den Gleisbereich geworfen, mehrfach den Gleisbereich betreten und umstehende Bahnreisende angeschrien haben.

Hamburg (ots) - Umgehend wurden Einsatzkräfte der Landespolizei sowie der Bundespolizei angefordert.



Bei der zuerst eingetroffenen Streife der Landespolizei leistete der polnische Staatsangehörige Widerstand und musste gefesselt werden. Anschließend übernahm auch die in der Zwischenzeit eingetroffene Streife der Bundespolizei zuständigkeitshalber die randalierende Person und nahm sie in Gewahrsam. Die Person wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Harburg zugeführt.



Da sich der Randalierer weiterhin gegen die Maßnahmen wehrte, musste er durch die eingesetzten Bundespolizisten in die Dienststelle getragen werden.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1.13 Promille.



Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann bis 04:35 Uhr ausreichend Zeit zur Beruhigung und Ausnüchterung in der Bundespolizeiwache erhielt.



Nach Entlassung aus der Wache wurden gegen die Person Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.



Bei diesem Einsatz wurden keine Einsatzkräfte verletzt.



WL