Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am 12.12.2023 gegen 03:30 Uhr ein Mann (Alter: 29 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof durch eine Präsenzstreife der Bundespolizei angetroffen worden sein.

Hamburg (ots) - Da der polnische Staatsangehörige als Zeuge eines Diebstahls ermittelt werden konnte, wurde er dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.



Der Mann zeigte erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. So konnte er nicht mehr selbstständig stehen und gehen. Aus diesem Grund wurde er in Schutzgewahrsam genommen.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2.40 Promille.



Ein angeforderter Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, sodass der Mann ausreichend Zeit zur Ausnüchterung in der Bundespolizeiwache erhielt.



Nach einem durchgeführten Präventionsgespräch wurde der Mann um 08:05 Uhr aus der Wache entlassen.



WL