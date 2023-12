Am 21.12.2023 gegen 22:05 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Hamburg Kenntnis, dass auf der S-Bahnstrecke Poppenbüttel - Wellingsbüttel ein Zug der Linie S1 über einen umgestürzten Baum gefahren sei.

Hamburg (ots) - Der Einsatzort befand sich auf Höhe des Park & Ride Parkplatzes am S-Bahnhaltepunkt Poppenbüttel.



Neben der Bundespolizei wurden auch Einsatzkräfte der Landespolizei und der Feuerwehr vor Ort eingesetzt.



Umgehend wurde eine Streckensperrung und eine Stromabschaltung für diesen Einsatzbereich veranlasst.



Nach ersten Ermittlungen fuhr die S-Bahn mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h gegen den umgestürzten Baum. Eine Schnellbremsung wurde durch den betroffenen Triebfahrzeugführer eingeleitet.



In der betroffenen S-Bahn befanden sich 26 Fahrgäste. Diese wurden nicht verletzt.



Durch den Unfall entstanden sowohl an der S-Bahn als auch an der Stromschiene Schäden. Zur Schadenshöhe sowie den betrieblichen Auswirkungen können keine Angaben durch die Bundespolizei gemacht werden.



Der überfahrene Baum wurde durch die Feuerwehr freigeschnitten und aus dem Gleisbereich verbracht, sodass eine gefahrlose Evakuierung der betroffenen Fahrgäste im S-Bahnhaltepunkt Poppenbüttel durchgeführt werden konnte. Dafür fuhr die S-Bahn selbstständig zum S-Bahnhaltepunkt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.



Um 23:30 Uhr wurde der Einsatzort von der Bundespolizei an den Notfallmanager der S-Bahn übergeben.



