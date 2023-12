Am 10.12.2023 gegen 17:30 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann ohne Fahrausweis zwischen den Haltestellen Jungfernstieg und Stadthausbrücke.

Hamburg (ots) - Da er gegenüber dem Personal der S-Bahn Hamburg keine Angaben zu seiner Person machen konnte, wurde die Bundespolizei hinzugezogen.



Die Streife der Bundespolizei überprüfte die mündlichen Angaben des Mannes und stellte fest, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl vorlag.



Der wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilte Mann wurde seit Mitte Januar 2023 mit einem Haftbefehl gesucht, da er eine geforderte Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bislang nicht bezahlt hatte.



Zur weiteren Bearbeitung wurde der Mann dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.



Der Gesuchte gab an, den Betrag nicht aufbringen zu können und kontaktierte daraufhin seinen Vater.



Dieser erschien auf der Dienststelle der Bundespolizei und bezahlte den offenen Betrag, so dass der 32-Jährige die 30-tägige Ersatzfreiheisstrafe nicht antreten musste.



Im Anschluss wurde der Mann aus dem Bundespolizeirevier entlassen.



Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Straftat Erschleichen von Leistungen eingeleitet. Dieses Verfahren wird durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.



RH