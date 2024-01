Am 02.01.2024 gegen 23.45 Uhr nahm eine Präsenzstreife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 48) im S-Bahnhaltepunkt Jungfernstieg fest.

Hamburg (ots) - Zuvor rauchte der deutsche Staatsangehörige eine Zigarette am Bahnsteig, verstieß gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz und geriet dadurch in das Visier der Bundespolizeistreife. Da sich der Mann vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung dem Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof zugeführt.



Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme des Amtsgerichts Hamburg-St. Georg.



Seit Ende September 2023 wurde der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht. Demnach steht er in Verdacht im Januar 2023 ein Fahrzeug unter Einfluss von berauschenden Mittel geführt zu haben. Zudem fehlte ihm auch die erforderliche Fahrerlaubnis. Der Gesuchte war trotz ordnungsgemäßer Ladung, ohne genügende Entschuldigung nicht zur Hauptverhandlung erschienen.



Der Mann wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.



