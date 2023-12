In Rostock brannte in den frühen Morgenstunden des 8.

Rostock (ots) - Dezember 2023 am S-Bahn Haltepunkt Rostock-Holbeinplatz eine Mobiltoilette vollkommen aus.



Die Feuerwehr sowie Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock wurden durch Mitarbeiter der DB-Sicherheit gegen 0.45 Uhr darüber informiert, dass eine am Haltepunkt Rostock-Holbeinplatz abgestellte "DIXI"-Toilette in voller Ausdehnung in Brand steht.



Der Brand konnte durch die Feuerwehr in kurzer Zeit gelöscht und eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.



Die Brandursache ist bisher nicht bekannt und wird durch den Kriminaldauerdienst ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen soll es um ca. 0.40 Uhr einen dumpfen Knall gegeben haben und die Mobiltoilette stand in Flammen.



Im Verlauf des Brandes ist sowohl die Tunnelwand als auch der Boden beschädigt worden. Personen wurden nicht verletzt.



In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (07.12. - 08.12.2023) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des S-Bahn Haltepunkt Rostock-Holbeinplatz beobachtet oder kann weitere sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen.

Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.