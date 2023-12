Opfer ihres eigenen Leichtsinnes wäre am heutigen Morgen, den 27.12.203 gegen 11:00 Uhr beinahe eine Familie geworden.

Sülstorf (ots) - Zusammen mit ihren zwei Kindern im Alter von 5 und 7 Jahren wollte eine 33-Jährige ihre 87-jährige Angehörige nach einem Besuch zum Bahnhof in Sülstorf bringen.



Nachdem sie ihr Fahrzeug am Bahnhof geparkt hatten, begaben sich die vier Personen in Richtung Bahnsteig.



Hierbei erkannten diese einen herannahenden Zug. Sie nahmen an, dass es sich um den Zug handelte, mit der die 87-Jährige ihre Heimreise antreten wollte.



Um den Zug nicht zu verpassen, kletterten alle Personen unter den geschlossenen Schrankenbäumen am Bahnübergang hindurch, um zum Bahnsteig auf der anderen Seite zu gelangen. Die Kinder befanden sich hierbei an den Händen ihrer 33-jährigen Mutter.



Der Triebfahrzeugführer des herannahenden Intercity-Express ICE 2238 erkannte die Situation rechtzeitig, leitete eine Gefahrenbremsung ein und brachte den Zug noch glücklicher Weise vor dem Bahnübergang zum Stehen.



Die alarmierten und mit Sonder- und Wegerechten eingesetzten Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin konnten die vier Personen leicht geschockt und aber unverletzt antreffen. Durch die eingeleitete Schnellbremsung wurden auch keine Reisenden im Zug verletzt.



Neben einer eindringlichen Belehrung zum lebensgefährlichen Verhalten und der Gefahrensituation erwartet die beiden Frauen nunmehr ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.