Zu einem Personenunfall mit einem Leichtverletzten kam es am heutigen Morgen, den 14.12.2023 gegen 07:00 Uhr im Seehafen Rostock.

Seehafen Rostock (ots) - Eine Rangierlok erfasste im Seehafen Rostock am Bahnübergang im Bereich der Ost-West-Straße / Am Kühlturm einen Pkw und schleifte diesen ca. 20-30 Meter mit.



Die im Fahrzeug befindliche Person erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Rostocker Klinikum verbracht.



Bei dem Bahnübergang handelt es sich um eine unbeschrankten mit Andreaskreuz gesicherten Übergang. Die Lok soll sich bereits unmittelbar am Bahnübergang befunden haben und hat zuvor ein akustisches Signal abgegeben. Dieses wurde offenbar vom Fahrzeugführer nicht wahrgenommen.



Neben dem Rettungsdienst kamen die Bundespolizei sowie die Feuerwehr zum Einsatz.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Bahnübergang ist derzeit gesperrt und der Straßenverkehr wird umgeleitet.