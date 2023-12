Auf der Zugstrecke 6446 (Rostock - Schwaan) erfasste am Sonntagabend, den 10. Dezember 2023 ein Güterzug einen Kleinwagen.

Schwaan (ots) - Gegen 18.25 Uhr wollte eine 82-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug den Bahnübergang Huckstorf überqueren. Hierbei kam sie aus bisher noch unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug in das Gleisbett und blieb stecken. Als sich die Halbschranken am Bahnübergang senkten, verließ sie noch rechtzeitig aus eigener Kraft das Fahrzeug und brachte sich in Sicherheit. Der herannahende Güterzug konnte trotz Warnsignal und sofort eingeleiteter Schnellbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen, erfasste den Kleinwagen und schleifte ihn 200 Meter mit. Durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn wurde eine sofortige Streckensperrung veranlasst und die Rettungskräfte alarmiert. Vor Ort sind Landespolizei, Feuerwehr und Rettungswagen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Zusammenprall niemand. Derzeit wird versucht, das Auto unter dem Triebfahrzeug des Güterzuges zu bergen. Die Streckensperrung bleibt bis auf weiteres aufrecht.



Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.