zerbrochener Schrankenbaum am Bahnübergang Nordstraße / Lietzow

Die Bundespolizei Stralsund sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich heute Morgen (20.12.2023), gegen 04:30 Uhr, am Bahnübergang Nordstraße in Lietzow auf Rügen zugetragen hat.

Lietzow, Rügen (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen, kam es am Bahnübergang Nordstraße zu einer Kollision mit einer geschlossenen Schrankenanlage. Hierbei wurde der halbseitige Schrankenbaum komplett zerstört und aus der Verankerung herausgerissen. In Folge dessen lag der zerbrochene Schrankenbaum im Straßenbereich.



Dabei entstand eine Beeinträchtigung des laufenden Bahnbetriebes. Der Verursache entfernte sich in unbekannte Richtung.



Die Bundespolizeiinspektion Stralsund bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der Fahrzeugführer wird ebenfalls gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden.



Hinweise und Meldungen werden bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831 / 28 432 0 entgegengenommen.