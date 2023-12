Am späten Abend des 5.

Bingen am Rhein (ots) - Dezember 2023 informierte die Notfallleitstelle der DB AG die Bundespolizeiinspektion am Hauptbahnhof Kaiserslautern darüber, dass mehrere Personen in einer Regionalbahn von Kaiserslautern Hbf nach Bingen am Rhein randalieren.

Eine Streife der Bundespolizei und der PI Bingen fuhren den Hauptbahnhof Bingen an, um den Sachverhalt aufzuklären.

Vor Ort konnten die Polizisten drei Fußballfans von Schalke 04 feststellten, welche vom Zugbegleiter und Zeugen als Täter identifiziert wurden. Die drei Männer beschädigten eine Sitzschale, zwei Rücklehnen und drei Klappsitze. Die Fans waren auf dem Rückweg vom DFB Pokalspiel 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg. Gegen einen der Beschuldigten bestand eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Essen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen abgeschlossen waren, setzten die Fans ihre Weiterreise in Richtung Gelsenkirchen fort.

Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.