Am frühen Morgen des 12. Dezember 2023 um 3:00 Uhr überwachte eine Streife der Bundespolizei den Bahnhof Kusel.

Kusel (ots) - Dabei stellten die Polizisten fest, dass an einer abgestellten Regionalbahn die Türen geöffnet waren. Die Beamten durchsuchten daraufhin den Zug und wurden fündig. Zwei 14-jährige Deutsche hatten sich in der zweiten Wageneinheit versteckt.

Die Jugendlichen wurden durch die Polizisten befragt und durchsucht. Eine Streife der PI Kusel unterstütze die Maßnahmen vor Ort.

Die beiden Jungen gaben an, mit einer Zange die Türen geöffnet und sich so Zutritt zum Zug verschafft zu haben.

Der Zug wurde von den Polizisten nach Beschädigungen abgesucht. Hierbei stellten die Beamten fest, dass ein Nothammer aus der Haltevorrichtung gerissen und die Notbremse gezogen wurde. Die Zange sowie der Nothammer wurden sichergestellt.

Die 14-Jährigen wurden von der Streife der PI Kusel an die Erziehungsberichtigten übergeben.

Gegen die Jugendlichen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und dem Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet.