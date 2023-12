Opfer einer exhibitionistischen Handlung wurde letzte Woche Dienstag (28.11. / 14:05 Uhr) eine 21-jährige Frau im Bahnhof Langgöns auf Bahnsteig 1.

Langgöns (ots) - Der bislang unbekannte Mann soll in Gegenwart der 21-jährigen Frau aus Langgöns zunächst die Hose heruntergelassen und anschließend an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Die 21-Jährige fühlte sich dadurch belästigt und zeigte den Vorfall an.



Personenbeschreibung



Der unbekannte Mann war ca. 1,80m groß und von normaler Statur. Er soll etwa 45 Jahre alt gewesen sein, braunes Haar und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Weiterhin trug der unbekannte Täter eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie eine sportliche Sonnenbrille.



Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen gesucht!



Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer dieser Tat wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.