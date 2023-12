Ein 27-Jähriger aus Solms (Lahn-Dill-Kreis) ging gestern Morgen, gegen 6:30 Uhr, im Wetzlarer Bahnhof auf Polizisten los.

Wetzlar / Solms (Lahn-Dill-Kreis) (ots) - Zu dem Polizeieinsatz der Kollegen kam es, weil der Mann bereits in Solms auffällig wurde. Hier rannte er verbotenerweise über die Bahngleise. Anschließend fuhr er ohne Fahrkarte in Richtung Wetzlar.



Eine Zugbegleiterin rief deswegen die Polizei. Bei der Identitätsfeststellung, nach der Ankunft in Wetzlar, zeigte sich der 27-Jährige sehr unkooperativ. Er stellte sich zunächst schlafend und ignorierte die Beamten. Der Aufforderung, den Zug zu verlassen, kam er nicht nach. Stattdessen ging er auf die Ordnungshüter los.



Dabei versuchte er, die Waffe eines Polizisten zu ergreifen, was ihm allerdings nicht gelang. Außerdem wollte der 27-Jährige einen Polizisten durch eine Bissattacke verletzen. Zum Glück blieb auch die erfolglos.



Die Streifenbeamten überwältigten den Mann, brachten den Randalierer zu Boden und legten ihm Handfesseln an.



Weiterbearbeitung durch die Bundespolizei



Die Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen und hat gegen den 27-jährigen, irakischen Asylbewerber aus Solms, ein Strafverfahren, u. a. wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, eingeleitet.



Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.