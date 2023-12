Nachdem drei bislang unbekannte Sprayer am vergangenen Samstagabend (16.12.) bei Farbschmierereien von der Bundespolizei gestört wurden, flüchtete das Trio.

Fulda (ots) - Die Unbekannten hatten einen in der Abstellanlage (Gleis 57/58) des Fuldaer Bahnhofes abgestellten Regionalexpresses auf einer Fläche von rund 60 Quadratmetern besprüht.



Um der Festnahme durch die Bundespolizei zu entkommen, flüchteten die Sprayer. Sie liefen über die Gleise der Bahnstrecke Fulda-Gießen, sprangen über eine rund vier Meter hohe Mauer und ließen diverse Sprayerutensilien sowie ein Smartphone am Tatort zurück. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.



Alle aufgefundenen Gegenstände stellten die Bundespolizisten sicher.

Die Tatzeit am vergangenen Samstag lag im Zeitraum zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Da aus Sicherheitsgründen der Bahnverkehr gestoppt wurde, gab es in dieser Zeit Verspätungen für einzelne Züge.



Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen gesucht!



Wer Angaben zum Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/ 81616 -0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.