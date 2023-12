Schockmoment für einen 51-jährigen Autofahrer aus Hadamar.

Burgsolms (Lahn-Dill-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag (7.12. / 13:06 Uhr) befuhr der 51-Jährige mit seinem PKW einen Bahnübergang in Burgsolms (Lahn-Dill-Kreis).

Aufgrund aktueller Bauarbeiten im Bereich des o.g. Bahnübergangs, erfolgt die Sicherung zurzeit durch Sicherungsposten. Zusätzlich ist der Bahnübergang durch eine Lichtzeichenanlage gesichert.

Der 51-Jährige soll laut ersten Hinweisen die Beschilderung sowie die Lichtzeichenanlage missachtet und den Bahnübergang befahren haben.

Genau in dem Moment schlossen sich die Bahnschranken und der Autofahrer blieb zwischen Bahnschranke und den Gleisen zum Stehen.



Der eingesetzte Sicherungsposten erkannte das Fahrzeug im Gefahrenbereich und löste umgehend den internen Notruf aus.

Der Triebfahrzeugführer einer herannahenden Regionalbahn (RB 24825) leitete daher eine Schnellbremsung ein.

Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision. Reisende wurden ebenfalls nicht verletzt.



Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren gegen den 51-Jährigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.



Wer weitere Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.