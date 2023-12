Am gestrigen Abend (6.

Bochum (ots) - Dezember) behandelten Rettungskräfte im Bochumer Hauptbahnhof einen alkoholisierten Patienten. Während der Behandlung attackierte ein Unbeteiligter einen der Sanitäter mit Schlägen. Bundespolizisten stellten den Tatverdächtigen.



Gegen 20:20 Uhr befanden sich Kräfte des Rettungsdienstes, aufgrund einer stark alkoholisierten Person, im Bochumer Hauptbahnhof im Einsatz. Während die Rettungskräfte den Mann medizinisch behandelten, stieß ein 35-Jähriger zu der Situation hinzu. Dieser schlug plötzlich einem der Rettungssanitätern unvermittelt, mit der geballten Faust, in das Gesicht. Bundespolizisten, die auf die Situation aufmerksam wurden stellten den deutschen Staatsbürger und brachten ihn in das Bundespolizeirevier am Bochumer Hauptbahnhof.



Der 37-jährige Sanitäter erlitt bei dem Schlag eine starke Schwellung im Gesicht und war nicht weiter dienstfähig. Für eine ärztliche Versorgung, begab er sich kurz darauf in ein Krankenhaus.



Der Aggressor wollte zu dem Sachverhalt keine Angaben tätigen und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Überprüfungen ergaben, dass er in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung trat. Zudem ergab ein Atemalkoholtest, dass der Wohnungslose mit 2,1 Promille alkoholisiert war.



Die Bundespolizisten erteilten dem Tatverdächtigen einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, ein.