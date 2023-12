Beamte der Bundespolizei nahmen am Samstagabend (9.

Düsseldorf (ots) - Dezember), um 22.00 Uhr einen Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof vorläufig fest. Zuvor versuchte der Tatverdächtige 13 Bücher aus einer Buchhandlung zu entwenden und biss einem Mitarbeiter (43) in die Schulter. Die Bücher sowie ein aufgefundener Nothammer wurden sichergestellt. Der Mann wurde mit einem Platzverweis vom Hauptbahnhof entlassen.



Der Mitarbeiter der Buchhandlung im Düsseldorfer Hauptbahnhof informierte die Bundespolizei über einen versuchten Diebstahl sowie einen Angriff auf ihn. Vor Ort trafen die Bundespolizisten auf den geschädigten Mitarbeiter (43) sowie auf den 40-jährigen Deutschen. Gegenüber den Beamten gaben die Angestellten an, dass der Tatverdächtige noch während der Ansprache fünf Hefte vorlegte und ohne Vorwarnung dem Mitarbeiter in die linke Schulter biss. Bei der Personalienüberprüfung durch die Bundespolizisten verhielt sich der Tatverdächtige verbal aggressiv und schmiss seine mitgeführte Tasche zu Boden, sodass der Inhalt zu Bruch ging.



Bei der anschließenden Fixierung des Mannes trat dieser gegen einen Ausstelltisch, wodurch ebenfalls zwei Tassen zu Bruch gingen. Daraufhin verbrachten die Beamten den Verdächtigen auf die Dienststelle. Vor Ort wurde der 40-Jährige durch die Uniformierten durchsucht. Dabei konnten weitere Bücher sowie ein Nothammer aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde mit einem Platzverweis für den Düsseldorfer Hauptbahnhof aus dem Bundespolizeirevier entlassen.



Gegen den 40-Jährigen leiteten die eingesetzten Beamten ein Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls, der Körperverletzung und der Sachbeschädigung ein.