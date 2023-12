Heute Vormittag (22. Dezember) überprüften Bundespolizisten im Recklinghäuser Hauptbahnhof einen Mann.

Recklinghausen (ots) - Eine Staatsanwaltschaft suchte seit einigen Tagen nach diesem per Haftbefehl.



Gegen 11:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Recklinghausen. Dabei kontrollierten sie einen 31-Jährigen. Er händigte den Beamten seinen italienischen Reisepass aus. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg den Mann vor wenigen Tagen zur Fahndung ausgeschrieben hatte.

Das Amtsgericht Duisburg verurteilte den italienischen Staatsbürger in der Vergangenheit, wegen Diebstahls, zu einer Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 30 Euro.



Da der Gesuchte bisher weder die geforderte Geldsumme bezahlt, noch sich zum Strafantritt gestellt hatte, wurde der Haftbefehl erlassen. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Bochum nach dem Recklinghäuser, da diese ihn zur Ermittlung seines Aufenthaltes in einer anderen Strafsache (besonders schwerer Fall des Diebstahls) ausgeschrieben hatte.



Ein Fingerabdruckscan bestätigte seine Identität schließlich zweifelsfrei. Weder der Verurteilte noch sein kontaktierter Arbeitgeber konnten die Summe in Höhe von 5.400 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) aufbringen. Einsatzkräfte brachten den Betroffenen schließlich für die nächsten 180 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.