Am Freitagnachmittag (22. Dezember) soll ein zunächst Unbekannter eine junge Frau anstößig am Gesäß berührt haben.

Dortmund - Dülmen (ots) - Mit Hilfe einer Fotoaufnahme stellten die Bundespolizisten den Mann schließlich.



Gegen 15:15 Uhr suchte eine 20-Jährige die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Die aufgebrachte Frau brach unvermittelt in Tränen aus, als sie den Beamten schildern wollte, was passiert war. Sie gab an, dass sie ihre Mutter am Hauptbahnhof abholen wollte. Da sie aber nicht gewusst habe, an welchem Eingang diese warten würde, begab sie sich zunächst in Richtung Nordausgang. Beim Verlassen habe ihr dann ein Unbekannter unsittlich an den Po gefasst. Die thailändische Staatsangehörige habe sich erschrocken umgedreht und den Mann vorwurfsvoll angeschaut. Dieser habe jedoch nur mit den Schultern gezuckt und geäußert, dass dies im Vorbeigehen aufgrund des geringen Platzes aus Versehen passiert sei. Die Dortmunderin gab gegenüber den Polizisten an, dass an dem Ausgang jedoch genügend Platz gewesen sei. Daraufhin habe sie ein Foto mit ihrem Smartphone von dem Unbekannten gefertigt. Anschließend habe sich die junge Frau in Richtung Südausgang begeben, wo sie auf ihre Mutter traf.



Mit Hilfe des Lichtbildes trafen die Einsatzkräfte wenig später in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof auf den 22-Jährigen. Diese brachten den syrischen Staatsbürger zur Wache. Äußern wollte er sich jedoch zu den Vorwürfen nicht. Die Uniformierten fertigten Lichtbilder von dem Mann aus Dülmen und nahmen dessen Fingerabdrücke.

Eine Auswertung der Videoaufnahmen ergab anschließend, dass die Geschädigte den Mann bereits in der Haupthalle passiert hatte und er ihr anschließend schnellen Schrittes folgte.



Die Bundespolizisten leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den 22-Jährigen ein.