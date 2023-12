Am Donnerstagmittag (30. November) soll ein Polizeibekannter Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Dortmunder Hauptbahnhof angegriffen haben.

Dortmund - Mülheim a.d.R. (ots) - Dieser war den Bundespolizisten aus vorherigen Einsätzen bereits bekannt.



Gegen 12:30 Uhr verständigte ein Mitarbeiter eines Bistros die Bundespolizei über einen Randalierer im Hauptbahnhof Dortmund. Vor Ort trafen die Beamten auf fünf Sicherheitsmitarbeiter, sowie einen 42-Jährigen. Diese gaben an, von dem Mann ohne ersichtlichen Grund beleidigt und bespuckt worden zu sein. Er soll sich zuvor bedrohlich vor diesen aufgebaut und seine Fäuste geballt haben. Aufgrund der Äußerungen, welche in arabischer Sprache getätigt wurden, haben sich die Bahnmitarbeiter (24, 31, 46, 47, 53) in ihrer Ehre gekränkt gefühlt. Anschließend soll der irakische Staatsbürger in Richtung des 47-Jährigen gespuckt und diesem am Oberkörper getroffen haben. Dabei habe sich der Geschädigte angeekelt gefühlt. Die Mitarbeiter brachten den Aggressor zu Boden und fesselten diesen.



Kurz zuvor hatten die Einsatzkräfte dem Mülheimer bereits einen Platzverweis für den Hauptbahnhof erteilt. Da der Mann gegen dieses Verbot verstieß, brachten die Beamten ihn zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten mehrfach. Währenddessen verhielt der 42-Jährige sich unkooperativ und unterbrach die Bundespolizisten immer wieder durch laute Schreie.



Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der Polizeibekannte in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruch ein.