Am Dienstagmittag (12. Dezember) stellten Bundespolizisten im Recklinghäuser Hauptbahnhof zwei Männer.

Recklinghausen - Herten (ots) - Einer von ihnen führte eine größere Menge Marihuana mit sich.



Gegen 12:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Recklinghausen. Dabei beobachteten diese, wie ein 26-Jähriger einem Mann etwas übergab. Beim Erblicken der Beamten versuchte dieser zu fliehen. Die Polizisten forderten die beiden Männer aus Herten auf, stehen zu bleiben. Der Deutsche gab unverzüglich zu, dass er soeben zwei Verschlusstütchen Marihuana bei dem guinea-bissauischen Staatsbürger erworben habe. Dafür habe er ihm einen 50 Euro-Schein übergeben. Der 26-Jährige habe dann jedoch, aufgrund des Eintreffens der Polizeibeamten, das Wechselgeld in Höhe von 30 Euro nicht mehr ausgehändigt. Der 36-Jährige übergab den Einsatzkräften die Drogen.



Bundespolizisten durchsuchten den mutmaßlichen Verkäufer und stellten in der rechten Innentasche seiner Jacke eine Tüte mit insgesamt 18 Verschlusstütchen der pflanzlichen Droge fest. Zudem führte der 26-Jährige Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich. Die Polizisten fesselten den Mann und stellten die Betäubungsmittel, sowie das Bargeld und das Smartphone des Herteners sicher.



Nach seiner Festnahme wurde der Drogendealer an die Polizei Recklinghausen übergeben. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 26-Jährigen ein. Auch der 36-Jährige muss sich nun wegen des Drogenbesitzes verantworten.