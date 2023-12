Bundespolizisten kontrollierten am Montagmorgen (25.

Dortmund (ots) - Dezember) einen jungen Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser wurde bereits seit Januar dieses Jahres per Haftbefehl gesucht.



Gegen 9:50 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Dortmund. Dabei wurden sie auf einen 28-Jährigen aufmerksam. Während einer Personenkontrolle ermittelten die Beamten, dass der deutsche Staatsbürger durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht wurde. Das Amtsgericht Wuppertal verurteilte den Wohnungslosen bereits im Januar 2023 rechtskräftig, wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 15 Euro.



Da der Gesuchte bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 1.200 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) entrichtete, noch sich zum Strafantritt stellte, wurde er zu Festnahme ausgeschrieben.



Auch jetzt war der Verurteilte nicht in der Lage die Geldstrafe zu begleichen und wurde aus diesem Grund von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.